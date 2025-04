Napoli lite per un parcheggio | 34enne colpito con un martello alla testa

Napoli. Un uomo di 34 anni è stato brutalmente aggredito in via Russolillo, nel quartiere Pianura, durante una lite scoppiata – secondo le prime ricostruzioni – per questioni legate a un parcheggio. Napoli, lite per un parcheggio: 34enne colpito con .L'articolo Napoli, lite per un parcheggio: 34enne colpito con un martello alla testa Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, lite per un parcheggio: 34enne colpito con un martello alla testa Leggi su Teleclubitalia.it Grave episodio di violenza nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025 a. Un uomo di 34 anni è stato brutalmente aggredito in via Russolillo, nel quartiere Pianura, durante unascoppiata – secondo le prime ricostruzioni – per questioni legate a unper uncon .L'articoloper uncon unTeleclubitalia.

Lite per un parcheggio finisce a martellate a Napoli, 34enne ferito. Lite per il parcheggio, 34enne colpito a martellate in testa a Napoli: ferito gravemente. Napoli, lite per un parcheggio finisce male: 34enne colpito con un martello alla testa. Napoli, lite per il parcheggio: un uomo ferito alla testa con un martello. Lite per un parcheggio nel napoletano, 34enne colpito con un martello. Scoppia la lite per un parcheggio: 34enne preso a martellate da uno sconosciuto. Ne parlano su altre fonti

Napoli, lite per un parcheggio finisce male: 34enne colpito con un martello alla testa - Lite per un parcheggio finisce a martellate: 34enne ferito alla testa a Napoli. Questa notte i carabinieri della stazione di Bagnoli sono intervenuti al Pronto soccorso dell’ospedale San ... (msn.com)

Lite per il parcheggio, 34enne colpito a martellate in testa a Napoli: ferito gravemente - Picchiato selvaggiamente a martellate in testa, 34enne finisce in ospedale a Napoli. L’aggressione a Pianura. Indagano i carabinieri. (fanpage.it)

Lite per un parcheggio, colpito alla testa con un martello - E' stato colpito alla testa con un martello durante una lite scattata molto probabilmente per una questione di parcheggio. E' quanto si è verificato la scorsa notte a Pianura, quartiere della periferi ... (ansa.it)