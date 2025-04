Camion investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna Anche due feriti nell’incidente

Bologna, 10 aprile 2025 – Tragedia sul lavoro questa mattina all'alba in tangenziale, dove un operaio di un cantiere ha perso la vita, investito da un Camion. È successo intorno alle 5,30, tra le uscite 3 e 4. L'uomo era impegnato a sistemare dei cartelli quando l'autoarticolato non lo ha notato e lo ha investito. Successivamente, lo stesso mezzo è stato tamponato da un altro tir, con il conducente rimasto ferito e trasportato al Maggiore in codice di media gravità. Un collega della vittima è stato colto da malore e soccorso Anche lui dal 118. L'incidente è accaduto all'altezza del km 4+400 in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato. Il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato verso la A14 Bologna-Taranto era stato chiuso e poi riaperto.

