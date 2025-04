Ascolti tv del 9 aprile Vanessa Incontrada sfida Mare Fuori 5

aprile ha visto il ritorno di Vanessa Incontrada su Canale 5 con la nuova fiction, Tutto quello che ho. Ma la concorrenza sugli altri canali è stata spietata grazie ad appuntamenti cult come Chi l’ha visto? su Rai 3 e Mare Fuori 5 su Rai 2.Vanessa Incontrada ha quindi debuttato su Canale 5 con la fiction Tutto quello che ho dove interpreta Lavinia. Al suo fianco Marco Bonini, che interpreta Matteo Santovito. Una madre e un padre, un avvocato di successo e un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio. Gli equilibri della famiglia, però, vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente. Dilei.it - Ascolti tv del 9 aprile, Vanessa Incontrada sfida Mare Fuori 5 Leggi su Dilei.it La serata televisiva di mercoledì 9ha visto il ritorno disu Canale 5 con la nuova fiction, Tutto quello che ho. Ma la concorrenza sugli altri canali è stata spietata grazie ad appuntamenti cult come Chi l’ha visto? su Rai 3 e5 su Rai 2.ha quindi debuttato su Canale 5 con la fiction Tutto quello che ho dove interpreta Lavinia. Al suo fianco Marco Bonini, che interpreta Matteo Santovito. Una madre e un padre, un avvocato di successo e un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio. Gli equilibri della famiglia, però, vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente.

