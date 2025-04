La sagra del finocchietto selvatico di Blufi raddoppia | due giorni di degustazioni fiera dell' artigianato e spettacoli

degustazioni e spettacoli per tutti i gusti alla sagra del finocchietto selvatico di Blufi 2025, che quest'anno per la prima volta si svolgerà non più soltanto in un giorno, ma in due: sabato 10 maggio e domenica 11 maggio. Lo ha voluto l'organizzazione costituita dalla Pro Loco del piccolo borgo.

