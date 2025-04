Milik ai saluti la Juventus adesso ha perso la pazienza | si prospetta questo scenario in vista di giugno Ultimissime

JuventusNews24Milik ai saluti, la Juventus adesso ha perso la pazienza: si prospetta questo scenario in vista di giugno. Ultimissime sul futuro dell'attaccante polaccoLa Juventus ha perso la pazienza per quanto riguarda Arkadiusz Milik, giocatore sotto contratto con il club bianconero fino a giugno 2026 e che quest'anno non ha mai nemmeno esordito per via di molti infortuni a catena.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Juve avrebbe già preso una decisione in merito al futuro del polacco: si prospetta per l'ex Marsiglia una risoluzione consensuale del contratto con un anno di anticipo sulla scadenza naturale.

Calciomercato Juve, al via la rivoluzione in attacco: ultime. Juventus, ai saluti anche Rugani. E gli altri esuberi? Il punto sulle uscite. Gazzetta - La Juventus in estate vuole rivoluzionare l’attacco. Danilo: "La tua lezione con noi per sempre". Vlahovic: "Mi hai aiutato a diventare uomo". Juventus, al via rivoluzione: saltano tutti i senatori di Allegri, lo scenario. Vlahovic Juve e non solo: rivoluzione in uscita in attacco. Ne parlano su altre fonti

