E se vi dicessimo che il tartan è perfetto anche per la primavera?.

Se pensavi che ilfosse riservato solo ai mesi freddi, alle coperte sul divano o alle camicie oversize d’autunno, è ora di rivedere tutto. La2025 porta con sé una vera e propria rivoluzione di questo pattern, trasformandolo in uno dei protagonisti assoluti della stagione. Le passerelle parlano chiaro: Ralph Lauren, Bottega Veneta, Acne Studios e Tibi hanno rilanciato il quadretto in una veste nuova, accattivante, e per nulla nostalgica.a quadretti: il ritorno delin chiave fashionQuello che colpisce quest’anno è l’approccio più audace con cui il plaid viene reinterpretato. Le palette sono più profonde, i contrasti marcati e le silhouette inedite. Addio all’effetto “cameriere scozzese”, benvenuto un nuovo linguaggio visivo fatto di texture ricche e combinazioni stilistiche sorprendenti.