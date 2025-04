Conte rivoluzione per Napoli-Empoli | la formazione tra squalifiche e assenze Un titolare rischia

Conte starebbe valutando una rivoluzione della formazione per Napoli-Empoli tra infortuni e assenze: un titolare può accomodarsi in panchina Antonio Conte non dorme sonni tranquilli in vista di Napoli-Empoli. L'edizione odierna di Repubblica mette in luce una situazione delicata per gli azzurri: tra squalifiche, infortuni e condizioni fisiche da valutare, il tecnico leccese sta studiando una rivoluzione nella formazione per la sfida del Maradona.Con Anguissa e Di Lorenzo fuori per squalifica, il Napoli deve correre ai ripari, e Conte sembra avere più di un asso nella manica. Tra un 4-3-3 rivisitato e un possibile ritorno al 3-5-2, c'è persino un titolare che rischia di sedersi in panchina. Ma quali sono i piani dell'allenatore? Entriamo nel vivo della questione.Napoli-Empoli: Conte alle prese con le assenze di Di Lorenzo e AnguissaLe squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa sono un duro colpo per il Napoli.

