Switch e NAS QNAP a 25 Gbit s | casa DDAY vola con la nuova LAN Senza spendere una fortuna

QNAP che abbiamo adottato per dare una svolta alla nostra rete locale. Un buon esempio di quello che moltissime PMI potrebbero facilmente fare con investimenti assolutamente sostenibili.. Dday.it - Switch e NAS QNAP a 25 Gbit/s: casa DDAY vola con la nuova LAN. Senza spendere una fortuna Leggi su Dday.it Ecco la soluzioneche abbiamo adottato per dare una svolta alla nostra rete locale. Un buon esempio di quello che moltissime PMI potrebbero facilmente fare con investimenti assolutamente sostenibili..

Switch e NAS QNAP a 25 Gbit/s: casa DDAY vola con la nuova LAN. Senza spendere una fortuna. QNAP migliora la piattaforma AMIZcloud! Nuovo supporto per il monitoraggio remoto degli switch per una gestione IT centralizzata più efficiente. QNAP AMIZcloud e Hybrid Backup Center: due strumenti gratuiti per gestire i dispositivi a marchio QNAP. NAS QNAP TS-h765eU, edge storage a profondità ridotta. QNAP presenta lo switch multi-gigabit QSW-2104-2T-R2 per reti domestiche e professionali. QNAP presenta QSW-3205-5T: Switch multigigabit a 5 porte Full 10GbE entry-level. Ne parlano su altre fonti

QNAP AMIZcloud e Hybrid Backup Center: due strumenti gratuiti per gestire i dispositivi a marchio QNAP - QNAP mette a disposizione dei suoi clienti due strumenti gratuiti per gestire i NAS e gli switch: si tratta di AMIZcloud e di Hybrid Backup Center, che consentono di gestire in maniera centralizzata m ... (edge9.hwupgrade.it)

Da QNAP un nuovo switch 10GbE perfetto per le piccole realtà - Il networking ad alta velocità non è più un lusso riservato alle grandi aziende. L'Ethernet 10 Gigabit sta raggiungendo anche i piccoli studi professionali e le abitazioni, grazie a soluzioni ... (msn.com)

Monitoraggio centralizzato con AMIZcloud di QNAP - QNAP ha aggiornato AMIZcloud che ora dispone di monitoraggio centralizzato, gestione multi-sede, miglioramento dell’efficienza operativa e stabilità della rete. (techfromthenet.it)