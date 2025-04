361magazine.com - Gennaro Sangiuliano: «Ho subito un massacro mediatico»

L’ex Ministro parla dopo gli scandaliha ripreso la vita da giornalista e iniziato il percorso da corrispondente Rai a Parigi. In un’intervista a Il Giornale ha così parlato di quanto successo negli ultimi mesi.«Sono stati mesi di grande sofferenza esistenziale. Ora voglio voltare pagina. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità che hanno analizzato i fatti. Ho sempre creduto nella giustizia. E voglio ringraziare i miei avvocati: Silverio Sica e Giuseppe Pepe».Il caso nei suoi confronti è stato archiviato ed è quindi «il riconoscimento che sono una persona perbene. Per me è la cosa che più conta».parla però delle conseguenze che ci sono e ci saranno: «Credo di averunsenza precedenti, per nulla.