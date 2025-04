Iodonna.it - Dopo Pietro Genuardi e Andrea Savorelli, a 55 anni si è spenta un'altra attrice della serie di Rai 1

Leggi su Iodonna.it

Ancora un lutto nel cast de Il paradiso delle signore: si èa 55Valentina Tomada,che interpretava il ruolo di Palma Rizzo. Era malata da tempo. È il terzo attorefiction di Rai 1 che ci lascia in poco tempo,. La vitala morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi anche › Addio ad: eraConti nella“Il Paradiso delle signore” › Addio a, attore di “Centovetrine” e “Il Paradiso delle signore” Addio a Valentina Tomada, era Palma Rizzo ne Il paradiso delle signoreL’annunciomorte di Valentina Tomada è stato dato via social dalla collega, l’Emanuela Grimalda.