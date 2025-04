Zelensky denuncia la presenza di almeno 155 mercenari cinesi al fianco della Russia

Zelensky ha denunciato la presenza di almeno 155 cittadini cinesi che stanno combattendo al fianco delle truppe russe in Ucraina. Si tratterebbe di foreign fighters arruolati tramite annunci russi pubblicati sui social, e non di soldati inviati ufficialmente da Pechino. Le autorità ucraine hanno catturato due di questi combattenti e diffuso due dossier con nomi, foto e dettagli sui passaporti di diversi miliziani, alcuni dei quali tra i 19 e i 45 anni.Zelensky: «Crediamo ce ne siano molti, molti di più»Zelensky ha precisato che non ci sono prove di un ordine diretto da parte del governo cinese, ma ritiene che Pechino fosse consapevole del reclutamento. «Registriamo che sapevano. Queste persone sono cittadini cinesi e usano armi contro gli ucraini sul nostro territorio. Lettera43.it - Zelensky denuncia la presenza di almeno 155 mercenari cinesi al fianco della Russia Leggi su Lettera43.it Il presidente ucraino Volodymyrhato ladi155 cittadiniche stanno combattendo aldelle truppe russe in Ucraina. Si tratterebbe di foreign fighters arruolati tramite annunci russi pubblicati sui social, e non di soldati inviati ufficialmente da Pechino. Le autorità ucraine hanno catturato due di questi combattenti e diffuso due dossier con nomi, foto e dettagli sui passaporti di diversi miliziani, alcuni dei quali tra i 19 e i 45 anni.: «Crediamo ce ne siano molti, molti di più»ha precisato che non ci sono prove di un ordine diretto da parte del governo cinese, ma ritiene che Pechino fosse consapevole del reclutamento. «Registriamo che sapevano. Queste persone sono cittadinie usano armi contro gli ucraini sul nostro territorio.

