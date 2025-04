Kvaratskhelia è uno degli ultimi veri giocatori sopravvissuti al calcio moderno Guardian

Guardian per certificare che Khvicha Kvaratskhelia è "forse il calciatore più seguito d'Europa in questo momento". Ma forse, invece, sì, se a scriverlo è Barney Ronay, e l'elogio all'ex fuoriclasse del Napoli non è banale come gli altri.Ronay descrive il gol all'Aston Villa, ovviamente. Per dire che "in momenti come questi, è allettante parlare all'infinito di Kvaratskhelia. Possiede una gamma di abilità e doti fisiche davvero rara in un calcio moderno sempre più elaborato. Persino l'aspetto è vecchio stile, il fascino peculiare del mancino che avanza con passo lento, i calzettoni nemmeno arrotolati, solo sfacciatamente abbassati. Oltre, ovviamente, a quel modo distintivo di muoversi. Nel caso di Kvaratskhelia, questo ha a che fare con il suo rapporto con il terreno, con la capacità di fermarsi all'improvviso, di ruotare e rigirarsi nella sua stessa sfera di gravità".

