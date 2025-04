Non scuoterlo evento formativo sulla nave Mondello per la prevenzione della Baby Shake Syndrome

Messina protagonista della campagna nazionale "Non scuoterlo". L'evento, in occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione della "Baby Shake Syndrome" (sindrome del bambino scosso), grazie a SIMEUP ed al grande impegno di Terres the Hommes, si svolgerà l'11 aprile, dalle 15 alle 19.

