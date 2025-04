Borsa cambia tutto | ma non la bussola

Borsa. Sarà un segnale? I mercati ondeggiano, vogliono far cedere gli ultimi, ma sul Nasdaq il rosso è molto timido, sembra che stia per accadere qualcosa, però nessuno osa comprare. In questi momenti mi viene in mente una frase di Doug Kass: «Il mercato azionario è l'unico mercato in cui le cose vanno in saldo e tutti i clienti scappano dal negozio». Ed è sempre così, le borse calano e rimpiangi per non aver venduto sui massimi, le borse crollano e hai paura a comprare anche se si crea l'affare, soprattutto sui titoli tech che fino a pochi mesi fa, quando erano cari, gli investitori se li strappavano di mano. Liberoquotidiano.it - Borsa, cambia tutto: ma non la bussola Leggi su Liberoquotidiano.it Apre Wall Street e subito scattano gli allarmi: il TBond a 30 anni tocca i rendimenti del novembre 2023, proprio quando il “capriccioso” Bill Ackman scrisse «mi ricopro» lanciando il rally di. Sarà un segnale? I mercati ondeggiano, vogliono far cedere gli ultimi, ma sul Nasdaq il rosso è molto timido, sembra che stia per accadere qualcosa, però nessuno osa comprare. In questi momenti mi viene in mente una frase di Doug Kass: «Il mercato azionario è l'unico mercato in cui le cose vanno in saldo e tutti i clienti scappano dal negozio». Ed è sempre così, le borse calano e rimpiangi per non aver venduto sui massimi, le borse crollano e hai paura a comprare anche se si crea l'affare, sopratsui titoli tech che fino a pochi mesi fa, quando erano cari, gli investitori se li strappavano di mano.

