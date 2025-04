Amica.it - Silhouette generose. Al posto dei bottoni, stringhe. Ludovico Bruno disegna Mordecai all'insegna di una praticità leggera

È nato come progetto per l’uomo, ma è stato acquistato, fin dalla prima collezione, anche dalle donne. «Per la realizzazione del lookbook avevamo trovato solo tre modelli su quattro. Uno di loro ci ha prola sua fidanzata e il risultato è stato sorprendente: i capi su un corpo femminile sembravano ancora più loose», racconta, il creativo che nel 2022 ha fondato, un brand che fa dialogare mondi lontani nel tempo e nello spazio. Qui lo sportswear incontra lo streetwear e il workwear si fonde con il sartoriale, stemperato da influenze culturali nordafricane e mediorientali, che ritornano anche nel nome, la cui etimologia riconduce a un dio della Babilonia antica. «Disegno abiti pratici dall’estetica riconoscibile e da indossare nella quotidianità», ama sottolineare, il cui approccio, distintivo e pragmatico insieme, deriva, dopo studi alla Naba e al Pratt Institute di New York, da anni di esperienza negli uffici stile di Moncler al fianco di Thom Browne e Giambattista Valli, ma anche dell’ad del marchio Remo Ruffini, che gli hato come trasformare un capo tecnico in un bestseller.