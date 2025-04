Ilfattoquotidiano.it - Israele continua a condurre raid mirati e devastanti in Siria: l’intenzione è ridisegnare l’area

Mentre l’attenzione internazionale è concentrata su Gaza,porta avanti una silenziosa ma decisa riconfigurazione della, mirando a ridefinirne la geografia, la sicurezza e l’orientamento politico.all’interno del territoriono. L’obiettivo dichiarato è impedire a qualunque attore regionale — Iran, milizie sciite, ma anche la Turchia — di utilizzare lacome piattaforma operativa contro. In questa visione strategica, la rimozione dell’influenza iraniana non deve lasciare spazio a un’espansione turca: lo spaziono, secondo, non può essere concesso ad alcun rivale regionale.Ma ciò chesta perseguendo oggi va ben oltre la protezione dei propri confini. L’obiettivo è più ambizioso: riplasmare la mappa della sicurezzana e, di riflesso, l’intero assetto geopolitico della regione.