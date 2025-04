Lettera43.it - OpenAI denuncia Elon Musk accusandolo di molestie

Leggi su Lettera43.it

contro, atto secondo. Se nel primo caso era stato il patron di Tesla e X a citare in giudizio la società di Sam Altman per la sua svolta a scopo di lucro – il processo dovrebbe svolgersi a dicembre 2025 – ora è la madre di ChatGPT a portare in tribunale il miliardario. Secondo quanto ha riportato Reuters, infatti, ha accusato il Ceo di Tesla die chiesto un’ingiunzione al fine di impedire «ulteriori azioni illecite e ingiuste» nel prossimo futuro. Co-fondatore della startup nel 2015,ne è uscito prima che diventasse leader nel settore IA e nel 2023 ha creato la sua xAI. Parallelamente ha cercato di impedire adi passare a un modello a scopo di lucro, citando contraddizioni con lo spirito per cui era nata, tanto da arrivare a farle causa.accusa: «Campagna dannosa sui social media»ha accusatodi aver tentato in più modi di danneggiare la società.