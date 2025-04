Oasport.it - Ambesi: “Potenziale di Berrettini evidente. Se Sinner resiste bene tra Roland Garros e Wimbledon…”

Matteoha compiuto una piccola, grande impresa, battendo in rimonta per 7-5 al terzo set il numero due al mondo Alexander Zverev e approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“Zverev è il terzo top10 che batte in questa stagione. De Minaur in quel momento era nei dieci, poi Djokovic e ora con Zverev si chiude un cerchio. Io onestamente dopo il primo set avevo qualche dubbio perché il tedesco aveva giocato su livelli molto alti, era parso il giocatore arrivato con merito ad essere numero 2 al mondo. Poiè stato bravo a metterlo in difficoltà e Zverev, anche da un punto di vista atletico, non è parso al livello dell’azzurro“, il commento di