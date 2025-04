Bologna Savoldi | Una squadra che diverte la svolta è arrivata con Sartori ecco l’importanza di un grande uomo mercato…

Savoldi, doppio ex di Bologna e Atalanta, sulla prossima sfida di campionato di domenica nel lunch time Giuseppe Savoldi, doppio ex di Bologna e Atalanta, ha parlato al Resto del Carlino in vista della sfida di domenica nel lunch time. Di seguito le sue parole. GIUDIZIO SUL NAPOLI E IL Bologna . Calcionews24.com - Bologna, Savoldi: «Una squadra che diverte, la svolta è arrivata con Sartori, ecco l’importanza di un grande uomo mercato…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Beppe, doppio ex die Atalanta, sulla prossima sfida di campionato di domenica nel lunch time Giuseppe, doppio ex die Atalanta, ha parlato al Resto del Carlino in vista della sfida di domenica nel lunch time. Di seguito le sue parole. GIUDIZIO SUL NAPOLI E IL

Beppe Savoldi analizza Bologna, Napoli e Atalanta: tra alti e bassi della Serie A - Savoldi commenta le prestazioni di Bologna, Napoli e Atalanta, evidenziando i punti di forza e debolezza delle squadre. (msn.com)

Bologna-Napoli, intervista Beppe Savoldi: «Io e Big Rom in azzurro per vincere» - Dici “mister due miliardi” ed inevitabilmente pensi a Beppe Savoldi. L'ex attaccante del Napoli (77 gol in quattro anni all’ombra del Vesuvio dal 1975 al ‘79) ... (ilmattino.it)

Savoldi: "Inter e Napoli se la giocano alla pari. Lukaku è stato preso per vincere" - Atalanta, Bologna e Napoli. Sono queste le tre squadre in cui ha giocato Giuseppe Savoldi, ex attaccante ... All'epoca fu costruita una squadra per sfruttare le mie doti di rapinatore d'area ... (tuttomercatoweb.com)