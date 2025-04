Inter-news.it - Inter-Cagliari, Inzaghi con 1/2 cambi per reparto: Zalewski titolare – TS

in arrivo. I nerazzurri, sabato pomeriggio, se la vedranno contro i sardi.dovrebbeare diverse pedine. Occhio all’esordio dadi Nicola.L’IMPEGNO – Si va verso, partita valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo la vittoria in Baviera contro il Bayern Monaco, i nerazzurri si rituffano immediatamente sul campionato perché c’è ancora una lotta scudetto bella e appassionante. Sabato alle 18 arriverà a San Siro ildi Davide Nicola, che sta lottando per rimanere in Serie A. I sardi, reduci dal pareggio di Empoli per 0-0, sono quindicesimi in classifica co 30 punti all’attivo e a più sei proprio sull’Empoli terzultimo. Sarà una partita da non sottovalutare, anche perché sarà lotta punto a punto con il Napoli. Ma Simonedovrà far fronte ai tantissimi impegni dell’, che sabato farà la sua partita numero 48 in stagione, mentre mercoledì la numero 49 e sempre col Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.