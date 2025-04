Josè Cianni | Preparazione al Chieti sfruttare le vulnerabilità per evitare i playout

Josè Cianni – ed abbiamo parlato tra noi cercando soprattutto di farci forza facendo riferimento al tanto di buono dimostrato contro il Teramo. Per oltre un’ora abbiamo ammirato una squadra lucida ed aggressiva, determinata e capace di esprimere un gioco di alto livello. Siamo stati puniti, oltre i nostri demeriti, da episodi sfortunati, chiamiamoli così, con protagonista la terna arbitrale ma rimarchiamo comunque la prestazione perché è stata davvero importante". È già tempo però di pensare al Chieti ed al netto di quelle che possono essere i loro problemi societari, sotto l’aspetto del potenziale tecnico, hanno poco da invidiare a chiunque: "Penso che sia la squadra più attrezzata del girone al pari della Samb. Sport.quotidiano.net - Josè Cianni: "Preparazione al Chieti, sfruttare le vulnerabilità per evitare i playout" Leggi su Sport.quotidiano.net Compattarsi per ripartire, per l’ennesima volta in questa stagione dove, almeno a livello di risultati, di lineare c’è stato ben poco. "Ci siamo ritrovati con la squadra – dice il dt– ed abbiamo parlato tra noi cercando soprattutto di farci forza facendo riferimento al tanto di buono dimostrato contro il Teramo. Per oltre un’ora abbiamo ammirato una squadra lucida ed aggressiva, determinata e capace di esprimere un gioco di alto livello. Siamo stati puniti, oltre i nostri demeriti, da episodi sfortunati, chiamiamoli così, con protagonista la terna arbitrale ma rimarchiamo comunque la prestazione perché è stata davvero importante". È già tempo però di pensare aled al netto di quelle che possono essere i loro problemi societari, sotto l’aspetto del potenziale tecnico, hanno poco da invidiare a chiunque: "Penso che sia la squadra più attrezzata del girone al pari della Samb.

Josè Cianni: "Preparazione al Chieti, sfruttare le vulnerabilità per evitare i playout" - Il dt Josè Cianni analizza la sfida contro il Chieti, sottolineando l'importanza di evitare i playout e sfruttare le vulnerabilità avversarie. (msn.com)

Recanati, la Nutrinsect Academy di Josè Cianni è realtà: «Insegniamo ad allevare i grilli» - «L’idea della Nutrinsect Academy nasce dalla volontà di trasferire le competenze acquisite in questi anni di ricerca e sperimentazione nell’allevamento dei grilli»: sono le parole di José Cianni, 41 ... (corriereadriatico.it)

Recanati, la Nutrinsect Academy di Josè Cianni è realtà: «Insegniamo ad allevare i grilli» - RECANATI Dopo essersi fatta strada da sola in un mercato inesplorato, la Nutrinsect di Montecassiano, nota per l’allevamento e la produzione di farina di grilli, ora si pone come azienda pilota ... (msn.com)