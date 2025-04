Ing 1 500 euro per gli stagisti | il pacchetto welfare del futuro

Ing ha deciso di rivedere al rialzo le condizioni offerte ai giovani che varcano per la prima volta la soglia del mondo del lavoro: ora il rimborso spese per gli stagisti sale a 1.500 euro netti al mese.Una somma che in Italia, dove il tirocinio spesso sfiora il lavoro gratuito, rompe un meccanismo ormai incancrenito. Perfino a Milano, dove i rimborsi toccano le vette più alte, non si arriva a tanto. Eppure continuiamo a far finta che sia normale lavorare ai limiti della gratuità, come garzoni in una riedizione moderna delle corporazioni medievali.Ing ha fatto quello che da anni molti evitano persino di nominare: ha messo nero su bianco che uno stage va pagato, e pure bene. Via la solita retorica del "ti serve per fare esperienza": con 1.500 euro al mese, finalmente qualcuno tratta i giovani come lavoratori, non come apprendisti feudali.

