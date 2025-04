Li hanno chiamati per avvisarli Grande Fratello agli ex concorrenti una comunicazione spiacevole

Leggi su Caffeinamagazine.it

La diciottesima edizione delsi è ufficialmente conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha trionfato su Helena Prestes nell’attesissimo duello finale. La cantante, ex membro dei Gazosa, ha conquistato il pubblico con la sua genuinità e il suo percorso di crescita personale, imponendosi come volto più amato di questa stagione del reality. Alla guida dello show, come sempre, Alfonso Signorini, che ha portato a termine una delle edizioni più discusse degli ultimi anni.Come da tradizione, gli occhi dei fan si sono subito rivolti al party conclusivo, evento che da sempre rappresenta un momento di chiusura simbolica del programma, oltre che un’occasione per rivedere insieme i protagonisti e scoprire nuove dinamiche lontano dalle telecamere. Nei giorni scorsi, Amedeo Venza, influencer molto vicino al mondo del gossip televisivo, aveva annunciato che la festa si sarebbe tenuta entro la fine di aprile, lasciando intendere che i preparativi fossero già in fase avanzata.