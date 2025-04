Quotidiano.net - La maledizione del Paradiso delle Signore: tre attori scomparsi in un mese sconvolgono la fiction Rai

Un’ombra inquietante si è posata su Il, la popolarequotidiana di Rai1 che da anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Nel giro di un solo, tredel cast – Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada – sonoimprovvisamente, lasciando fan, colleghi e addetti ai lavori in uno stato di shock e incredulità. Quello che sta accadendo intorno alla soap opera ha ormai assunto i contorni di una vera e propria “”, un fenomeno che richiama alla mente altre tragiche coincidenze nella storia dello spettacolo, come quelle legate a Glee o Poltergeist. Ma cosa sta succedendo dietro le quinte della serie ambientata nel grande magazzino milanese degli anni Sessanta? Tre addii in trenta giorni La serie di lutti ha avuto inizio il 14 marzo 2025, quando è stata annunciata la morte di Pietro Genuardi, 62 anni, volto storico del magazziniere Armando Ferraris, uno dei personaggi più amati della