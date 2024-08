Devastante incendio a Monzuno | coniugi intrappolati in casa dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024)(Bologna), 11 agosto 2024 -l’verificatosi, nella notte, a, in frazione Fornale, nei pressi del campo da golf. Per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, anche se si predilige la ‘pista’ del corto circuito, l’sarebbe partito all’ingresso dell’abitazione poco dopo la mezzanotte. Lein pochi minuti avrebbero avviluppato tutta la parte anteriore della. I due60enni (alla fine illesi), che si trovavano all’interno dell’abitazione, sono rimasti per un po’in questo inferno di fuoco e fumo perché non riuscivano a uscire. Sono stati i vicini che, accortisi dellealtissime e dell’odore che impestava l’aria della notte, hanno chiamato i soccorsi. Ore di lavoro per i vigili del fuoco diche hanno dapprima tratto in salvo i due residenti e, poi, spento il rogo e messo in sicurezza l’area.