Dall’Eccellenza alla Seconda Ecco i gironi dei dilettanti

(Di domenica 11 agosto 2024) Il debutto stagionale coinciderà per tutte con il primo turno di coppa, già fissato per il prossimo 1 settembre. Intanto, però, le formazioni di Pistoia e provincia impegnate in Eccellenza, Promozione, Prima ecategoria possono meglio pianificare le ultime tappe di avvicinamento all’esordio, visto che ieri, è stata ufficializzata la composizione deidei campionati. Partendocon il Ponte Buggianese inserito nel girone A (completato da Cenaia, Certaldo, Castelnuovo, Perignano, Fucecchio, Massese, Ponsacco, Montespertoli, Camaiore, Pro Livorno, Querceta, Sestese, Sporting Cecina e Viareggio). L’esordio in campionato si concretizzerà il prossimo 8 settembre, a sette giorni dal primo impegno in Coppa Italia contro il Cuoiopelli: l’obiettivo del Ponte sarà quello di iniziare con il piede giusto una corsa che si preannuncia impegnativa.