Contro-invasione in Russia Zelensky chiede carta bianca agli alleati | Eliminare ogni limite ai nostri attacchi così la guerra potrà finire

(Di domenica 11 agosto 2024) “Per fermare veramente il terrore russo, abbiamo bisogno non solo di un vero e proprio scudo aereo che protegga tutte le nostre città e comunità, ma anche di soluzioni forti da parte deipartner, soluzioni che eliminino le restrizioni alle nostre azioni difensive”.su Telegram Volodymyrinvoca la benedizione deglial superamento dell’ultima linea rossa del conflitto, ladel suo esercito inin corso ormai da giorni. Il presidente ucrainodi poter usare le armi fornite dall’Occidente per “spingere lanel territorio dell’aggressore”, promettendo che sarà la svolta decisiva per la vittoria: “Quando la capacità a lungo raggio dell’Ucraina non avrà più limiti, questaavrà sicuramente un: avvicineremo davvero la sua giusta fine“.