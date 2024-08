Uccise il padre cerco di avvelenare la madre | Marco Eletti oggi lavora in biblioteca e fa teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Reggio Emilia, 10 agosto 2024 – Un legame frae figlio più forte di tutto, anche di ciò che può apparire imperdonabile. Lui, il 35enne, stordì la mamma Sabrina Guidetti, con bignè riempiti di benzodiazepine, facendole sfiorare la morte. Ea martellate Paolo, il 58enne che lo allevò e di cui portava il cognome, ma che, come emerso da un’indagine difensiva, non era suobiologico. Nonostante tutto, lei, la, non si è mai distaccata dal figlio: tuttora, ogni settimana, lo va a trovare in carcere, dimostrandogli un amore ogni oltre confine. Se le responsabilità sono accertate – dapprimale negò, ma poi le confessò nel processo con rito ordinario – c’è ancora mistero dietro il duplice gesto che, il 24 aprile 2021, sconvolse la famiglia che abitava in via Magnanini a San Martino.