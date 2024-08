Russia | bomba termobarica da 500 kg sganciata su forze ucraine a Kursk Kiev minaccia centrale nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Prosegue l’offensiva ucraina di terra suma la risposta di Mosca non si è fatta attendere. Unrdiere Su-34 ha colpito la notte scorsa lenel tratto di confine della regione dicon unada 500 kg: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "L'equipaggio di un cacciardiere supersonico multifunzionale Su-34 delleAerospaziali ha effettuato un attacco notturno contro un gruppo di uomini ed equipaggiamenti militari ucraini in una zona di confine della regione di”, afferma il ministero di Mosca. Intanto uno dei primi treni che trasportano sfollati dalla regione russa diè arrivato a Mosca mentre l'esercito diprosegue ha invaso la regione diin quella che sembra essere la sua offensiva più pesante sul suolo russo dall'inizio del conflitto nel 2022.