Pazzesca doppietta italiana nel pentathlon moderno | Elena Micheli e Alice Sotero in finale – L’esultanza a fine gara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Laè servita. Dopo unasi sono qualificate per ladi– alle Olimpiadi di Parigi – in programma per domani, domenica 11 agosto. Ai giardini dello Chateau de Versailles è festa azzurra: nella semiA di laser run (corsa più tiro a segno) le due atlete si qualificano rispettivamente al secondo e terzo posto. Al traguardo, le due si lasciano andare ad un lungo abbraccio stringendosi la mano. Inoltre oggi pomeriggio – sabato 10 agosto – dalle ore 17.30, è in programma lamaschile: anche in questo caso ci saranno due italiani, trattasi di Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.azzurra innel! ????????????peredche si qualificano per ladi domani alle 11.