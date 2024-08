Parigi 2024 pallanuoto femminile | bronzo all’Olanda battuti 11-10 gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su sportface

In attesa della finale per l'oro tra Australia e Spagna (ore 15:35), è già stata assegnata la prima medaglia per quanto riguarda laalle Olimpiadi di. Nella finale per il, l'Olanda ha infatti sconfitto per 11-10 gli, salendo così sul gradino più basso del podio. Dopo aver sconfitto il Setterosa nei quarti ed aver perso contro la Spagna in semifinale, la compagine oranje ha chiuso in crescendo. Niente da fare invece per gli, che dopo ben tre medaglie d'oro consecutive (Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020) non riescono neppure a salire sul podio e si accontentano di un'amara medaglia di legno. RISULTATI E CLASSIFICHE11-10 gli