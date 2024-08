Parigi 2024 Leonie Beck | Ho vomitato 9 volte ieri più diarrea Approvata la qualità dell’acqua della Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Iniziano ad arrivare i primi attesi riscontri a 48 ore dalla 10 km femminile di nuoto di fondo nella, 27enne con un palmares invidiabile fatto di tre ori mondiali in acque libere tra Budapest 2022 e Fukuoka 2023, non è riuscita ad essere tra le protagoniste assoluteprova olimpica, non riuscendo mai a tener il ritmo delle prime e chiudendo in nona posizione la gara che ha visto la nostra Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo. I problemi più gravi, però, sono arrivati dopo la gara, a quanto pare. La nuotatrice ha postato questa mattina una foto sui social dichiarando di aver accusatoe averben 9nel corsogiornata di venerdì. Il tutto con una chiusura sarcatica “la”.: “Ho, piùla” SportFace.