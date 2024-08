Onorevoli parolacce | dal celodurismo al ‘vaffa’ di Grillo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Daldi Umberto Bossi alle barzellette osè di Silvio Berlusconi. Ma ovviamente anche il Movimento 5 Stelle di, partorito da un grande Vaffa. Come dimenticarli. Quanti politici usanoe turpiloquio per arrivare dritto alla pancia degli elettori? Se lo è chiesto, provando a dare delle risposte, Benedetta Cicognani, 27enne riminese che si occupa di comunicazione. Politica e scrittura le sue due grandi passioni. Che ha unito, oltre che nel suo lavoro (cura la comunicazione digitale del Comune di Rimini, dopo essersi occupata di comunicazione in Regione), nel suo primo libro Onorevole parolaccia edito FrancoAngeli, diretto verso le librerie dal 2 settembre, ma già preordinabile su Amazon.