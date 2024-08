Napoli imbrattano una parete dell’ospedale di Pozzuoli per la nascita del figlio e postano il video in rete

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Avrà probabilmente risvolti giudiziari quanto accaduto all’ospedale didove i familiari di un neonato hanno pensato di esprimere la loro gioia per l’evento imbrattando col pennarello unacol nome del piccolo per poi pubblicare ildella bravata sui social. A segnalare la cosa alla direzione sanitaria ci ha pensato il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, e così è scattata la denuncia. I familiari e i parenti non solo non si sono scusati ma hanno pubblicamente difeso il loro operato: “Non siete degni di giudicare gli altri – hanno detto, come riferisce Borrelli – l’unico che ci può giudicare è nostro Signore e nessun altro. Piuttosto di applicarvi su una scritta, applicatevi su cose che in televisione non fanno vedere, in quest’ospedale ci sono persone che soffrono e nessuno le prende in considerazione.