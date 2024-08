Italia-Australia oggi in tv pallanuoto maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) L’dellasfida l’per il settimo posto del torneo olimpico. Il Settebello concluderàil proprio viaggio ai Giochi di, dopo una rassegna segnata dalle polemiche e la tensione. Gli uomini di Alessandro Campagna, sconfitti dall’Ungheria dopo un incontro ricco di polemiche, si è fermata ai quarti. Successivamente, gli azzurri hanno incontrato la Spagna, perdendo, ma non senza una protesta iconica: l’inno cantato di spalle e poi i primi quattro minuti di match giocati con un uomo in meno., però, c’è un nuovo e ultimo avversario in acqua: l’. L’appuntamento è previsto per le 19:35 di sabato 10 agosto.