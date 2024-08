Grave episodio di bullismo a Vieste 12enne aggredito da un gruppo di coetanei nell’indifferenza generale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Ha 12 anni il ragazzino vittima di, nel Foggiano. È stato, umiliato e deriso da undimentre la scena veniva ripresa con uno smartphone per essere poi condivisa sulle chat di whatsapp e diventato virale. Uno degli aggressori lo ha costretto a inginocchiarsi e gli ha tirato un buffetto. Lui si è alzato provando a reagire ma è intervenuto un altro aggressore che lo ha spintonato e schiaffeggiato con violenza. Gli altri, maschi e femmine, riuniti in cerchio, ridevano. L’aggressione, a due passi dal centro cittadino, è avvenuta. Anzi, c’era anche chi incitava gli aguzzini. Un solo ragazzino ha provato, invano, a intervenire in difesa della vittima. La comunità diè scossa e a prevalere ora è l’indignazione.