Giulia Salemi inizia a prepararsi poi si rivolge ai fan per dei consigli precisi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024)siai fan per dei: ecco le dichiarazioni della nota imprenditricesi sta preparando al meglio ad affrontare il parto che prima o poi dovrà fare per dare alla luce il suo primogenito. La nota imprenditrice digitale lo scorso 19 luglio ha annunciato insieme al suo fidanzato Pierpaolo l’arrivo del loro primo bebè ma non hanno ancora svelato il sesso e neanche il nome. Tra una vacanza e l’altra i due fidanzati si stanno godendo questa ultima estate in due e nel frattempo stanno anche cercando di affrontare questa nuova esperienza fianco a fianco. Leggi anche Grande Fratello, un comico avrebbe rifiutato. Il presunto motivo Il dolce pensiero dei fanproprio come tutte le mamme alla prima gravidanza prova numerose paure e soprattutto il pensiero del partoa darle preoccupazioni.