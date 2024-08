Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo tanti cibi da pidocchi, ragni, lombrichi, per il compleanno di Lesto,ha voluto variare con il. Tagliato ila rotelle non tanto grosse, poi con la mano sinistra duttile, sbatteva tre uova in una scodella, sembrava un giocoliere del circo, e Ugo e Pino guardavano attoniti la prova culinaria della briciautonoma. Era una esperienza di arte culinaria inserita nel l’intelligenza artificiale di. Lasciò le rotelle in infusione sull’uovo alquanto salato per qualche ora, per poi andarsi a farsi una lubrificazione al cesso. ( sono dei bisogni corporei che hanno queste, sempre pronte, briciautonome di 4 ° generazione). Poi mezz’ ora prima di friggerle, cantando un motivo del milleseicentesimo e passa festival di Sanremo, le involto’ in un miscuglio di pangrattato, parmigiano e aglio e pure di prezzemolo con un po di sale e pepe.