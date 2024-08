Cerveteri allerta per la scomparsa di una 12enne L’appello dei genitori di Angelica Pambianco | Aiutateci a trovarla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 agosto 2024) Non sarebbe la prima volta chesi allontana volontariamente dalla casa dove vive con ia Cerenova, frazione di, località di villeggiatura sul litorale laziale a Nord di Roma. La ragazzina ha 12 anni e dalla notte tra venerdì e sabato i familiari ne hanno perse le tracce dopo che lei è uscita di casa di nascosto. I, come riporta Fanpage, hanno già sporto denuncia e ipotizzano che l’adolescente possa essere ospite di amici o conoscenti. La notizia si è presto diffusa adove sono partite le ricerche con il contributo dei Carbinieri di Civitavecchia e della comunità, compresa la sindaca, Elena Gubetti, che in un post su Facebook ha pubblicato alcune immagini della ragazzina appellandosi a chi la segue affinché le condividano per agevolare le ricerche.