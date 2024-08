Armi italiane in mano agli ucraini a Kursk argomento cruciale per l’ipocrisia politica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 agosto 2024) Mai pensare di averne viste abbastanza. Ieri il mio beniamino Travo ha impegnato se stesso e l’intera sua testata alla mobilitazione contro l’invasione ucraina della Russia. (Direte: non è possibile. Non replicherò: andate a leggere. Non dirò a nessuno di andare a leggerlo). Nel generoso spazio dedicato all’allarme per la Russia invasa c’era un pezzo dedicato alla condanna dell’invasione ucraina da parte “dei costituzionalisti”, come strillava già la prima pagina. Persone degne, s’intende. Domenico Gallo, già alto magistrato di Cassazione, dice che “la carta dell’Onu legittima il diritto naturale di resistenza quando venga compiuta un’aggressione armata contro un altro stato, ma non una guerra senza fine e senza limiti”.