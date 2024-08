7 buoni motivi per comprare prodotti a Km 0

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 agosto 2024) Uno stile di vita sostenibile e responsabile è quello promosso ormai in diverse parti del mondo. Ia Km 0 rientrano in questo principio. La filiera corta, del resto, ha molteplici punti di vista che è bene conoscere.a Km 0 equivalgono aa filiera corta, ovvero una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato di passaggi produttivi. I vantaggi di una spesa che privilegia questo tipo principio sono molteplici, infatti, oltre ad un possibile risparmio economico, acquistare alimenti a Km 0 significa anche mangiare in maniera sana e più genuina e, non per ultimo, sostenere le piccole imprese che valorizzano il territorio e hanno a cuore il benessere dell’ambiente.