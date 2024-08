Zézé val bene uno sforzo dell’Inter | pronto un colpo fotocopia del passato?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) La trattativa tra Inter e Nathanentra sempre più nel vivo. Il difensore vuole i nerazzurri, che non hanno ancora trovato la quadra coi francesi. Ma ilinsegna che il gioco potrebbe valere la candela. DISTANZA MINIMA – Nathanè uno dei nomi sul taccuinoper colmare il vuoto alle spalle di Alessandro Bastoni. Il difensore del Nantes piace molto ai nerazzurri, la cui offerta di ieri è però stata rifiutata. La distanza tra offerta e domanda è tuttavia piuttosto ridotta. L’Inter offre 15 milioni, mentre il Nantes ne chiede almeno 20. Unoper niente insormontabile per quello che sarebbe un acquisto perfetto per gli standard che Oaktree sta tracciando all’Inter. LINEE GUIDA OAKTREE –risponde infatti a tutti i prerequisiti della nuova proprietà. Innanzitutto è giovane, avendo compiuto da poco 19 anni (è nato il 18 giugno 2005).