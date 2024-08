Sky Calciomercato sbarca a Ostia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dal 12 al 16 agosto, il litorale romano sarà il centro delle trattative calcistiche in diretta TV. Roma – Ildi Sky Sport arriva a, trasformando il litorale romano nel centro delle trattative calcistiche per una settimana. Dal 12 al 16 agosto, grazie a una collaborazione tra Roma Capitale e Sky, le trattative delverranno raccontate direttamente da, con cinque giorni di appuntamenti sportivi, collegamenti in diretta e una particolare attenzione alle grandi serate della trasmissione “Sport 24”, in onda dalle 23 su Sky Sport 24. Il salotto televisivo sarà allestito a piazza Anco Marzio, ma le dirette toccheranno anche altri luoghi iconici di: il pontile e piazza dei Ravennati, la Fontana dello Zodiaco sulla rotonda di via Cristoforo Colombo, il Castello Giulio II, gli scavi diAntica e il porto turistico.