Maria De Filippi e le vacanze da regina su uno yacht da sogno

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Mentre si avvicina la nuova stagione televisiva, ricca di novità e conferme,Desi concede un momento di relax a bordo del suo lussuoso. La conduttrice, infatti, ha scelto di trascorrere le sueestive a largo delle coste toscane, a bordo dell’Ares, un’imbarcazione dalunga 35 metri, del valore di 4,3 milioni di euro. Un’oasi di lusso in mare aperto lediDeL’Ares è molto più di una semplice barca. È un vero e proprio concentrato di lusso e comfort, dotato di ogni comfort: una jacuzzi coperta per rilassarsi, una palestra per mantenersi in forma e quattro cabine per ospitare amici e familiari. Affittare questa imbarcazione per una settimana ha un costo di circa 140.000 euro, a cui vanno aggiunte le spese per il cibo, le bevande e il personale di bordo.