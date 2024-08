Maria De Filippi Dimora Di Lusso | Ecco L’Elegante Rifugio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scopri dove abitaDea Roma: una villa elegante nel quartiere esclusivo di Parioli. Undi stile e tranquillità lontano dai riflettori!Deè uno dei volti più amati della televisione italiana. Conducenti di programmi di successo come “Amici”, “Uomini e Donne” e “C’è posta per te”, è una figura di spicco nel panorama televisivo. Molti si chiedono dove risieda questa celebrità: la risposta è nel quartiere Parioli di Roma. Il Fascino di Parioli Il quartiere Parioli è noto per la sua esclusività e bellezza. Questa zona residenziale di, caratterizzata da ampi viali alberati e dimore di grande prestigio, rappresenta unideale per molti VIP della Capitale,Deinclusa. Qui, tra condomini eleganti e ville di alta classe, la conduttrice trova un angolo di tranquillità lontano dai riflettori.