LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | debuttano le Farfalle poi Raffaeli al pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52: I cinque cerchi si sono sempre rivelati congeniali alle azzurre, che hanno invece sofferto un po’ nell’esercizio misto. 9.49: Le ragazze di Emanuela Maccarani dovranno confezionare due esercizi di spessore se vorranno davvero puntare al podio, non saranno ammesse particolari sbavature e passi falsi nei due esercizi in programma. 9.46: L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare dialledi2024. Leandranno a caccia della medaglia dopo il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Alessia Maurelli e compagne hanno avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, ma sono sempre state protagoniste in campo internazionale e se la sono giocata nei vari contesti, togliendosi delle soddisfazioni tra Europei e Mondiali. 9.