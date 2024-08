In Anteprime le Sneakers Reebok Edizione Limitata di Alien Romulus da quando in vendita

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,continua la sua lunga tradizione di collaborazioni con il franchise di, iniziata nel 1986 con il films. Dopo il successo delle edizioni limitate rilasciate tra il 2016 e il 2020, che ora raggiungono prezzi elevati su piattaforme come eBay e StockX, il brand è tornato con una nuova sneaker ispirata al prossimo capitolo della saga,lancia la Sneaker “” in collaborazione con il nuovo film della saga La nuovasi basa sulla silhouette iconica BB4000 II diBasketball e presenta caratteristiche uniche pensate per i fan del franchise.