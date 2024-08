Francia-Spagna in tv oggi calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladi Thierry Henry affronterà ladi Santi Denia in finale alledi. I padroni di casa hanno superato l’Egitto dopo i tempi supplementari, con un 3-1 che ha portato le firme di Mateta (autore di una doppietta) e Olise, mentre gli iberici sono riusciti ad avere la meglio sul Marocco, in seguito medaglia di bronzo, grazie a un 2-1 marchiato da Fermin Lopez e Juanlu Sanchez. Le due squadre presentano organici di altissimo livello e hanno la stessa ambizione, ossia conquistare l’oro olimpico: la ‘Roja’ tenterà di sgretolare il sogno dei ‘Blues’ in, sebbene la selezione transalpina sia favorita per il successo all’ultimo atto del torneo.