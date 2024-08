F1 America pronta alla creazione del suo team | non è Andretti!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Michealvorrebbe entrare nel Circus più importante e famoso delle quattro ruote, ma non potrebbe essere il suo statunitense a puntare questo obiettivo così ambizioso. La F1 fa tanto gola all’e nei prossimi mesi un, rimasto nell’ombra, potrebbe mettere su una squadra in vista dei prossimi campionati iridati. Nel progetto potrebbe entrare Otmar Szafnauer, ex manager di Aston Martin e Alpine. Il diretto interessato non ha smentito questa piccola, ma succosa, indiscrezione.