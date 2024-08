Dovbyk Spalletti De Rossi | a tutto Pellegrini

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lorenzoha parlato a lungo con Il Messaggero snocciolando molti temi, tra cui quello del nuovo centravanti, un argomento sul quale si è soffermato parecchio nell’intervista col quotidiano. “tecnicamente più di Lukaku mi ricorda Vieri. Il lavoro che faceva Romelu lo può anche fare ma lui vive proprio per il gol. È uno che vuole stare negli ultimi 16 metri o almeno avvicinarsi ad una zona dove sa che può segnare. Ama giocare in profondità. E poi è una bestia. Oggi abbiamo fatto la panca inclinata, ha fatto i pettorali con 35 chili”. Altro tema, è quello della tattica e della posizione in campo. “È normale che io non posso fare l’esterno, sono un centrocampista. Ma anche conl’idea è che avrei ricoperto quella posizione nella fase difensiva e poi quando avevamo la palla dovevo entrare dentro al campo e lasciare spazio al terzino che saliva.